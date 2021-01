El ex subsecretario Felipe Salaberry (UDI) lamentó en El Primer Café la salida del Gobierno del ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli). El dirigente gremialista señaló, "con mucho respeto", que "no le gusta" y consideró "artificial y forzada la puesta en escena de la posibilidad de que Briones asuma desafíos electorales en su partido": concretamente, una candidatura presidencial. De todos modos, le deseó buena suerte a su sucesor en el puesto, el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda.

