En este capítulo de Ojos que Sí Ven conversamos sobre el impacto social y ambiental de la Fundación Banco de Ropa junto a su gerenta general, Ignacia Moreno.

La iniciativa dispone de prendas nuevas, que corresponden a excedentes del retail, y tiene más de 3.000 beneficiarios al año en Chile: adultos mayores, personas en situación de calle, presos, condenados en proceso de reinserción social y víctimas de catástrofes, entre otros.

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