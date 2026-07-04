En este capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa discutimos sobre la cultura punitiva contra las personas en situación de calle, a propósito de los desalojos de rucos y el Registro de Vándalos e Incivilidades propuesto por el Gobierno.

Como respuesta al fenómeno, se alista una nueva versión de "La Noche del Encuentro", actividad organizada por el Hogar de Cristo que reunirá, el 9 de julio, a miles de personas y voluntarios que hablarán sobre su experiencia de haber vivido en la calle.

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