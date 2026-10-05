Con una intervención que abarcará 2.600 metros cuadrados de superficie exterior, autoridades de Gobierno y del sector privado dieron a conocer este lunes el inicio de las obras de remodelación y limpieza profunda de la fachada del Mercado Central de Santiago, emblemático monumento nacional ubicado en el corazón de la capital.

La recuperación del frontis y muros perimetrales se desarrollará bajo un modelo de colaboración público-privada junto a la empresa Easy, enfocado en revertir los deterioros visibles del edificio, remover rayados y ejecutar labores permanentes de mantención para revitalizar la imagen urbana del tradicional recinto gastronómico.

La presentación de las faenas en los muros del Mercado Central sirvió también como punto de partida para el programa de recuperación de espacios de alto valor social, iniciativa mediante la cual el Gobierno destinará 20 mil millones de pesos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para que municipios de todo Chile restauren y pinten fachadas públicas.

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