Con cuatro figuras del campeón: La oncena ideal de la Copa de Liga 2026
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La ANFP dio a conocer este jueves la oncena ideal de la Copa de la Liga, con cuatro figuras de Coquimbo Unido, campeón del torneo.
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