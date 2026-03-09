A menos de 48 horas de la ceremonia de cambio de mando, la directora de la Fundación Nodo XXI y secretaria de contenidos del Frente Amplio, Camila Miranda, aseveró en Cooperativa que en los últimos cuatro años, el Presidente Gabriel Boric se consolidó como "una figura profundamente democrática".

En Lo que Queda del Día, la oficialista consideró que tal carácter queda demostrado por "su capacidad de reconocer errores, de estar abierto a discutir con otros y a plantearse abiertamente hacia el país", aunque reconoció que también "puede tener trayectorias de aprendizaje".

A la vez, Miranda cree que el Mandatario saliente "mostró la posibilidad real de hacer un Gobierno de izquierda en un contexto moderno, y dentro de las reglas institucionales y de la democracia, porque lamentablemente, muchos ejemplos de experiencias de izquierda devienen en modelos autoritarios, o tienen muchos vicios de corrupción. Y como dijo el Presidente en su despedida: 'Me voy con la frente en alto y las manos limpias'".

En cuanto al legado del Gobierno, la frenteamplista destacó que se alcanzaron "logros muy concretos", mencionando como ejemplos el aumento de las pensiones y el sueldo mínimo; la reducción de las jornadas laborales; el pago efectivo de las pensiones de alimentos, y el Royalty minero.

Al mismo tiempo, admitió que "hubo expectativas que no se lograron por el contexto de posibles cambios constitucionales en que el programa se propuso al país", así como por gobernar con minoría en el Congreso, factores que obstaculizaron proyectos emblemáticos, como el fin al CAE, la Sala Cuna Universal y la reforma tributaria.

LEER ARTICULO COMPLETO