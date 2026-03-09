Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Este lunes, en la Escuela Militar, se realizó la ceremonia de cambio de mando del Ejército, donde el general Javier Iturriaga entregó el liderazgo de la institución al general Pedro Varela Sabando. El otrora comandante en jefe realizó una autocrítica en su discurso de despedida y reconoció que su gestión no fue del todo exitosa.
En la ceremonia, el Presidente Gabriel Boric se reencontró con el Mandatario electo José Antonio Kast, quienes retomaron sus reuniones bilaterales de traspaso este domingo en La Moneda luego de que el republicano decidiera cortarlas por el polémico cable submarino chino.
