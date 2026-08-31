Aranceles de Trump: Kast apuesta por resguardar el TLC con Estados Unidos

El Presidente José Antonio Kast afirmó este lunes en Cooperativa que su Gobierno buscará "resguardar el Tratado de Libre Comercio" con Estados Unidos, en el marco de las negociaciones que lleva a cabo Cancillería con la Administración Trump por la imposición de aranceles a Chile.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el Mandatario fue consultado por las acusaciones del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, sobre presiones de EE.UU. para limitar la comparación tecnológica de países latinoamericanos con Beijing y aseguró que Chile "ha tomado ciertas decisiones en el tiempo y vamos a mantener la misma línea que hemos tenido, que es la mejor relación comercial con todos los países del mundo".

"Tenemos una relación muy estratégica con EE.UU., como la tiene también Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá, que forman parte de un conglomerado estratégico; y tenemos una muy buena relación comercial con ambos países (Washington y Beijing)", subrayó el Mandatario.

Respecto a la imposición de aranceles del 12,5%, el jefe de Estado señaló que se trata "de una política no solo contra Chile, es una política interna de EE.UU. para resguardar su economía y que afectó a la gran mayoría de los países a nivel mundial".

"Chile es uno de esos (países afectado) y nosotros queremos resguardar nuestro Tratado de Libre Comercio. Alguien podría decir 'desechen el Tratado de Libre Comercio' y con eso inmediatamente se bajan los aranceles de todos los productos al mismo promedio. Nosotros queremos defender y plantear que el Tratado de Libre Comercio es una gran herramienta", subrayó.

Finalmente, Kast afirmó estar "confiado en las conversaciones que se están llevando adelante desde la Cancillería" para destrabar los aranceles impuestos por Trump.