Boric lamentó críticas de Kast: "Muchas veces se basan en mentiras"

El Presidente Gabriel Boric consideró "lamentable" que el futuro Mandatario, José Antonio Kast, volviera a arremeter contra la administración saliente, y aseguró que con ese fin, el republicano "muchas veces" ha incurrido en mentiras.

El Jefe de Gobierno abordó la exposición del Presidente electo en un encuentro de Icare en una extensa entrevista con Radio Súbela este viernes, después de que tanto él como sus ministros salieran al paso de las críticas, incluso cuestionando a Kast por abandonar el tono "estadista".

Entre otras cosas, el republicano aseveró que la derecha recibirá el país con una "situación fiscal muy difícil", fustigó que el Gobierno pretenda aprobar proyectos emblemáticos "a última hora", y calificó como derechamente "malo" que la discusión del reajuste -la llamada "ley de amarre"- se realice en este marco.

Para el Mandatario, este cúmulo de críticas "es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras", recordando que "durante la campaña, Kast dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo".

Aludiendo a las cifras de la Casen 2024, publicadas poco después del discurso de Kast en Icare, Boric reafirmó que "eso se demuestra como completamente falso. Pero a estas alturas no espero que lo reconozcan".

Por otro lado, observó que los equipos del Presidente electo "siempre hablan de 'gobierno de emergencia', cuando un economista de Clapes UC (Hermann González) dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones".

El Mandatario subrayó que su Ejecutivo "es el que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el Gobierno que, en conjunto con el Banco Central, logró bajar la inflación, que (anteriormente) llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico".

Con todo, "no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (Kast) retomó", cerró Boric.

Venezuela: Instó a preservar la "tradición de respeto al derecho internacional"

Otro tema que surgió en la entrevista fue la evidente diferencia en las reacciones del Mandatario y el Presidente electo al ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, pues mientras Boric alertaba una violación al derecho internacional, Kast dijo que la operación es una "gran noticia".

Casi una semana después de la intervención, el Jefe de Gobierno dijo sentirse "muy tranquilo con la posición que hemos tomado", por cuanto "defender que el más fuerte puede interponer su arbitrio en función de intereses que evidentemente no son los del pueblo venezolano, es algo que desde mi perspectiva es ilegítimo y no se puede sostener".

En ese sentido, admitió que "sería lamentable" que Kast tome otra postura a partir del 11 de marzo, "porque sería un cambio respecto a la tradición que ha seguido Chile de profundo respeto al derecho internacional".

Respecto de la respuesta inicial del republicano, se limitó a señalar que "la política internacional de Chile, afortunadamente, es una política de Estado y es muy claro que quien la conduce es el Presidente de la Republica y yo soy el Presidente en ejercicio hasta el 11 de marzo. Y creo que eso no está en discusión por nadie".