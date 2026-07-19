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Tópicos: País | Presidente Kast

Criteria: Aprobación de Kast llegó al 37% y aumentó el rechazo a la megarreforma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

La desaprobación del Mandatario disminuyó tres puntos, llegando hasta el 52%.

El rechazo al proyecto estrella del Ejecutivo registró un aumento por segunda semana consecutiva y alcanzó un 34%.

Criteria: Aprobación de Kast llegó al 37% y aumentó el rechazo a la megarreforma
 ATON (archivo)

La aprobación del Presidente anotó un aumento respecto a la medición anterior.

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La encuesta Criteria publicada este domingo arrojó que la aprobación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast anotó un aumento de cinco puntos porcentuales y llegó al 37%.

En contraste, el sondeo reveló que la desaprobación del Mandatario revirtió su tendencia al alza de las últimas semanas y disminuyó tres puntos, alcanzando un 52%.

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El Presidente Kast revirtió la caída que anotó en la anterior encuesta Criteria, cuando su aprobación cayó al 32%, su nivel más bajo. (FOTO: ATON).

Rechazo a la megarreforma alcanzó su segunda cifra más alta

La encuesta, aplicada el 16 de julio mediante un panel online, precisó que el apoyo a la megarreforma del Gobierno llegó al 35%, manteniéndose estable en las últimas mediciones.

No obstante, la desaprobación al proyecto estrella del Ejecutivo registró un aumento por segunda semana consecutiva y alcanzó un 34% (+2 puntos), su segunda cifra más alta; mientras que el grupo que no tiene postura definida cayó tres puntos y se ubicó en un 31%.

Uno de los principales cambios ocurrió en la evaluación de las posibles consecuencias de la iniciativa, ya que -por primera vez desde el inicio de la medición- la percepción negativa superó a la positiva: un 36% de los encuestados prevé efectos desfavorables para Chile, frente a un 35% que anticipa resultados positivos.

En tanto, un 29% de los encuestados no manifestó una opinión definida.

Respecto a la situación económica del hogar, un 34% consideró que empeorará con la aprobación de la megarreforma; un 44% señaló que se mantendrá igual, y un 22% que eventualmente mejorará.

Agenda Criteria 19 Julio 2026 7dGbR by Radio Cooperativa

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