El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, acompañado del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, lideraron en La Moneda la ceremonia de la condecoracion "Servicio de la Presidencia de la Republica 2026".

La medalla es otorgada al personal de Carabineros que "cumple funciones de Nombramiento Supremo e Institucional al servicio de la Presidencia de la República", por el "compromiso, la vocación de servicio y la dedicación de los funcionarios" que cumplen labores esenciales para la seguridad, el resguardo institucional y el adecuado funcionamiento de las actividades del palacio.

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