En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con Pía Rodríguez, académica de la Universidad de Las Américas e investigadora joven del Instituto Micare e investigadora adjunta del núcleo Disca, sobre su trabajo respecto a la violencia ginecológica y obstétrica que enfrentar mujeres con discapacidad en el sistema de salud.

Asimismo, abordamos el trabajo de ReDLat 2, un consorcio internacional liderado por el BrainLat de la Universidad Adolfo Ibáñez que recibirá un financiamiento histórico desde el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos con el fin de estudiar a miles de pacientes de Alzheimer en siete países del continente. Para ello, conversamos con su líder, Agustín Ibáñez.

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