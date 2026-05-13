El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una reunión estratégica en el Palacio de La Moneda con alcaldes de la oposición, destinada a coordinar agendas de seguridad e inversión local.

A la cita asistieron figuras como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Miguel Concha (Peñalolén), Claudia Pizarro (La Pintana) y Mauro Tamayo (Cerro Navia). Sin embargo, la ausencia de otros jefes comunales, como Matías Toledo (Puente Alto) —quien dijo no haber sido convocado—, obligó al Mandatario a ofrecer disculpas públicas al inicio de la mesa de trabajo.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado abordó las críticas previas del bloque opositor, haciendo alusión a la reciente manifestación donde los alcaldes llegaron a La Moneda con un ataúd para protestar contra los recortes presupuestarios en salud. "Tengo las dos cartas que me hicieron llegar, la del 26 de marzo y la del 11 de mayo. Agradezco el cómo se plantea la carta, cuando se dice la disposición a colaborar y la responsabilidad compartida. Sí, tenemos una responsabilidad compartida y hay muchos puntos de encuentro", señaló el Presidente.

Kast aprovechó la instancia para subrayar que la estabilidad del país es requisito para la protección social, señalando que "la crisis no la pueden pagar los que tienen menos, pero para que no lo paguen los que tienen menos al país le tiene que ir bien".

En materia sanitaria, en tanto, hizo un guiño a las demandas locales: "Los temas de salud para nosotros también son un dolor y tenemos que buscar cómo optimizamos de la mejor manera las atenciones para las personas más vulnerables".

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