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La formación de Colo Colo para la revancha ante Audax Italiano por Copa Chile

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Con las salidas de Maxi Romero y Matías Fernández, y los ingresos de Cristian Díaz y Gedeon Díaz, Fernando Ortiz alista el once de Colo Colo para la revancha del cuadro albo ante Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile.

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