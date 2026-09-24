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Con las salidas de Maxi Romero y Matías Fernández, y los ingresos de Cristian Díaz y Gedeon Díaz, Fernando Ortiz alista el once de Colo Colo para la revancha del cuadro albo ante Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile.
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