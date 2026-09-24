14:16 - | Senapred pidió evacuar el sector Quilmio de Liquiñe por desborde del Río Cuacua, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE Sector Quilmio de Liquiñe por desborde del Río Cuacua, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.



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14:16 - | Senapred pidió evacuar el sector de Melefquén por desborde del Río Leufucade y sector Cayumapu bajo por desborde de Río Zahuil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE sector de Melefquén por desborde del Río Leufucade y sector Cayumapu bajo por desborde de Río Zahuil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.



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14:15 - | Senapred pidió evacuar el sector Balneario de Malalhue por desborde del Río Leufucade, en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE Sector Balneario de Malalhue por desborde del Río Leufucade, en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos.



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14:15 - | Senapred pidió evacuar la ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía.



Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.

Recuerda a tu mascota y sus%u2026 pic.twitter.com/cEvJEujS6e— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:14 - | Senapred pidió evacuar la ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVITA ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía.

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14:14 - | Senapred pidió evacuar la ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



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14:13 - | Senapred pidió evacuar la ribera del río Pichilo por desborde, en los sectores Pichilo y la Faja, en la comuna de Arauco, Región del Biobío ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera del río Pichilo por desborde, en los sectores Pichilo y la Faja, en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/5t5geBaTxb— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:12 - | Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío: "Adicionalmente, se registran 16 personas aisladas en la comuna de Tirúa, en el sector sur de la comuna, situación que se encuentra en este momento en atención por la delegación provincial en coordinación con el municipio local. Continuamos monitoreando este sistema frontal, ya que se han registrado 100 mm aproximadamente en la provincia de Arauco y 40 mm aproximadamente en el Gran Concepción"

14:12 - | Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío: "Nos encontramos aún en alerta amarilla en toda la región, en alerta amarilla en toda la región, salvo en la comuna de Arauco, que está decretada alerta roja por crecida del Río Pichilo, el cual se ha desbordado por el lado de la escuela".

14:12 - | En Lanco, Región de Los Ríos, al menos 11 viviendas se vieron afectadas por los anegamientos, y a esta hora se llevan a cabo distintas evacuaciones. Asimismo, se registran dificultades en la comuna de Los Lagos y San José de Mariquina, que requieren atención de distintos comités comunales de emergencia

14:12 - | Seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos: "Queremos recordar que se trata de una medida extraordinaria y de carácter preventivo y que seguiremos monitoreando en terreno con las comunidades educativas la posible suspensión de clases u otros requerimientos en el caso a caso acá en la Región de la Araucanía"

14:11 - | Seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos: "Hemos sugerido a los sostenedores y establecimientos educacionales de esta zona realizar el retiro anticipado para resguardar la seguridad de las comunidades educativas y de los estudiantes. También le hemos pedido una coordinación con Junaeb para garantizar la prestación del servicio de alimentación para aquellos estudiantes que así lo requieran"

14:11 - | Las intensas precipitaciones en la Provincia de Cautín han provocado desbordes en varios ríos en las comunas de Loncoche, Carahue, Nueva Imperial y Gorbea, donde cerca de 70 viviendas han sido afectadas producto de los anegamientos y deslizamientos de tierra