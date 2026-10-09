"La inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central", comentó el jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras conocerse la inflación de septiembre, en una declaración que causó sorpresa entre los economistas por el tono desafiante y poco común en años de titulares de la billetera fiscal.

Un día después, Quiroz llegó junto al Presidente José Antonio Kast hasta el mismo Banco Central, para una visita protocolar en que fueron recibidos por la titular del emisor, Rosanna Costa.

A pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registró una variación de 0,4% -situando la cifra en 4,1% a doce meses-, las palabras del jefe de las finanzas públicas causaron sorpresa transversal en el sector económico, particularmente tras semanas marcadas por cifras negativas de crecimiento mensual y un nuevo incremento en las tasas de desempleo.

"No recuerdo una frase similar en el pasado. Me llamó la atención. El Banco Central no hace magia y el Banco Central tiene un foco en la inflación, pero no puede apagar alzas de precio producto de problemas coyunturales", advirtió en El Primer Café de Cooperativa la directora ejecutiva del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), Bettina Horst.

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre afirmó que "constitucionalmente la responsabilidad y legalmente es del Banco Central de controlarla. Pero de que Hacienda puede hacer cosas contraproducentes que generen inflación (...) desde luego el bencinazo, desde luego la debilidad económica que sube el precio del dólar".

"A la larga el responsable va a ser el Banco Central, pero si Hacienda está moviendo la palanca para el otro lado, el Banco Central va a subir mucho la tasa de interés y nos vamos a ir de pique en una recesión. Y ahí sí que el señor Quiroz va a tener problemas", puntualizó el otrora secretario de Estado.

De manera paralela, desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que la variación mensual de 0,4% representa un avance para recuperar las expectativas y el orden en materia económica, buscando dar una señal de tranquilidad frente al desempeño de los indicadores locales.

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