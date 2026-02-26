Síguenos:
Kast y su futuro gabinete asistieron a nueva capacitación en Contraloría

Publicado:
Llévatelo:
A 13 días del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, acudió este jueves a la Contraloría General de la República (CGR) junto a 15 de sus futuros ministros y parte de su equipo de subsecretarios.

La jornada, que se extendió por cuatro horas, corresponde a la segunda capacitación de inducción para las nuevas autoridades antes de asumir sus funciones el 11 de marzo.

Debido a la importancia de estas sesiones, se confirmó un tercer encuentro programado para los próximos días, destinado a aquellas autoridades que no pudieron asistir a las jornadas anteriores.

