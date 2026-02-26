Presidente Boric condecoró a altos funcionarios militares y policiales
Publicado:
Fotos Destacadas
Carabineros inició fase final del desalojo en la toma Dignidad tras controlar incidentes
Presidente Boric encabezó entrega de viviendas en la Región del Maule
El festejo de Real Madrid en la Champions tras remontar ante Benfica en el "Santiago Bernabéu"
Fotos Recientes
La formación de U. de Chile para el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental
Presidente Boric condecoró a altos funcionarios militares y policiales
Ke Personajes hizo bailar a la Quinta en su debut en Viña 2026
El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en La Moneda la ceremonia de condecoración "Presidente de la República" en el grado de "Gran Oficial" 2026, la cual entregó a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y a los prefectos inspectores de la PDI.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados