El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en La Moneda la ceremonia de condecoración "Presidente de la República" en el grado de "Gran Oficial" 2026, la cual entregó a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y a los prefectos inspectores de la PDI.

LEER ARTICULO COMPLETO