La marcha de pueblos originarios "en resistencia por la autonomía y la desmilitarización" se desarrolló este lunes en Santiago con motivo del "Día del Encuentro de Dos Mundos", culminando con 28 detenidos tras registrarse desórdenes por parte de grupos aislados.

La movilización convocó a cientos de personas desde su inicio en el cerro de Santa Lucía hasta la Alameda, y contó con la tradicional ceremonia machitún del pueblo mapuche.

Sin embargo, Carabineros se movilizó ante los ataques y daños a la propiedad pública y privada originados y usaron disuasivos químicos y agua.

La protesta fue organizada por la asamblea "Unión de los pueblos 12 de octubre", que pidieron la protección a la Ley Lafkenche, la despenalización de la hoja de coca y la revitalización de las lenguas indígenas como un derecho.

"Autonomía y soberanía de los pueblos indígenas por sus territorios, en la toma de decisiones y control territorial, fin a la desmilitarización y al estado de excepción en el Wallmapu", pidió Catalina Pichihueche, coordinadora de la Secretaría de Solidaridad con los Pueblos Oprimidos (Sesopo).

La dirigente también clamó por "libertad para los presos políticos mapuches y fin a las altas condenas", que reciben por procesos penales.

En tanto, Alison, una joven estudiante de Calama (Región de Antofagasta), denunció que son "139.380 estudiantes de la educación superior y la beca indígena no llega a todos los que la necesitan. La mayoría quedamos fuera y debemos enfrentar dificultades económicas para continuar con nuestros estudios".

Por su parte, otra mujer identificada como Alihuen Antileo Navarret expresó el "apoyo a todos los pueblos indígenas de América Latina, que resisten el fascismo disfrazado de progresista y el ultraderechista".

Ante los disturbios, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó en X: "La violencia irracional de quienes salen a las calles a atacar a Carabineros, lanzar piedras, destruir bienes públicos y sembrar el caos no tiene ninguna justificación".

"Hasta ahora, Carabineros registra 28 detenidos que deberán enfrentar la Justicia. No hay causa ni conmemoración que justifique la violencia. Nuestro respaldo a Carabineros es total, quienes seguirán resguardando el orden público para proteger a los chilenos", expresó.

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