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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Trata de personas en Calama: Corte de Antofagasta ratificó prisión preventiva para imputados

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Tribunal de alzada desestimó recursos de la defensa y confirmó la medida cautelar para cinco imputados formalizados asociación criminal, lavado de activos y explotación sexual.

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La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de cinco ciudadanos peruanos, formalizados por su presunta participación en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal.

Los individuos habían sido detenidos en la comuna calameña por la Agrupación Investigadora de Trata de Personas de la PDI, en el marco de diligencias que permitieron desarticular la organización criminal y poner a resguardo a 10 mujeres extranjeras afectadas.

Ante los recursos de apelación presentados por las defensas con el objetivo de modificar la cautelar, los ministros del tribunal de alzada resolvieron rechazar las peticiones y confirmar la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, manteniendo firme el curso de la investigación penal.

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