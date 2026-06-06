Presidente Kast inicia gira por Arica: Agenda incluye despliegue en la frontera norte

El Presidente José Antonio Kast inició este sábado un despliegue territorial en la Región de Arica y Parinacota, una visita que, con un fuerte componente de infraestructura y seguridad, comienza con la inauguración del parque comunal El Alto.

Además, esta noche el Mandatario participará de la celebración de la toma del Morro de Arica, una fiesta emblemática en la "ciudad de la eterna primavera". Mientras que el domingo, acompañado de los ministros de Interior y de Seguridad Pública, visitará la frontera norte del país.

"Espero que el Presidente nos traiga buenas noticias. Hay cosas muy importantes que Arica necesita, (como) mejorar sus presupuestos y su conexión. Creemos que, si bien se ha avanzado con la zanja que ofreció, no se ha terminado, y que cada movimiento que hace el ariqueño tiene que ver con un gran gasto de dinero", analizó el alcalde de Arica, Orlando Vargas, que también solicitó que "no haya recorte por la salud, porque hay muchos adultos mayores en la ciudad".