El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, denunció que una máquina pesada fiscal provocó daños en el Puente Fiscal, que cruza el río Choapa, y conecta diversas localidades de la comuna.

"Impactó las barandas y la vereda de la estructura, provocando daños visibles y dejando el puente en las actuales condiciones", dijo la municipalidad en un comunicado.

El jefe comunal cuestionó que durante los últimos dos años se ha solicitado la reparación de la infraestructura, sin obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades correspondientes.

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