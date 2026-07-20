Formalizan a "El Rana", acusado de los crímenes de los carabineros Naín y Cosme

Este lunes es formalizado Carlos Cancino, alias "El Rana", como presunto autor material de los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme.

El criminal, quien estaba prófugo desde el 2020 y que fue detenido en Valdivia la semana pasada, es sindicado por el Ministerio Público como el responsable directo de los disparos en el sector de Metrenco en octubre de ese año, basándose en interceptaciones telefónicas donde sus propios conocidos lo identifican como el tirador.

El tribunal determinará las medidas cautelares tras una audiencia que se estima extensa debido a la gravedad de los delitos imputados.

El imputado permaneció prófugo de la justicia desde el 2020. (FOTO: ATON)

Evidencia clave: Interceptaciones telefónicas

A diferencia de otros imputados en el caso, la situación de Cancino es particularmente crítica para la Fiscalía. Según los antecedentes recabados, no se le considera solo un colaborador, sino el autor directo de los disparos que impactaron a los uniformados en la Ruta 5 Sur.

"Lo hemos expuesto en otras audiencias y también los controles respectivos de detención; es una interceptación telefónica donde dos personas que lo conocen, que son amigos de él, lo indican como el autor del homicidio al suboficial Naín", detalló el fiscal Carlos Bustos.

También se le imputará responsabilidad en la muerte del cabo Marcos Cosme del GOPE. (FOTO: Carabineros)

El proceso judicial no se limitará únicamente al caso del suboficial Naín, ocurrido en Metrenco. El Ministerio Público busca ampliar los cargos para incluir el homicidio del cabo primero Marcos Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Asimismo, la justicia ha puesto la lupa sobre el entorno del detenido. La Fiscalía de Temuco confirmó la apertura de una arista investigativa para desarticular la red de apoyo que permitió que Cancino se mantuviera oculto desde el 2020, evadiendo los controles policiales de manera exitosa hasta su reciente caída en Valdivia.