La Araucanía: Multigremial apoya cambios a Ley Indígena, pues es "dañina para la producción"

La Multigremial de La Araucanía valoró el anuncio que el Presidente Kast hizo en la Cuenta Pública sobre modificar la Ley Indígena, ya que ésta -afirmó- ha sido "muy dañina para la producción regional".

El Mandatario señaló que la reforma a la normativa se centrará en el régimen de tierras para las comunidades indígenas, con el fin de "entregar mayores herramientas de desarrollo a las familias y comunidades, eliminando restricciones que hoy impiden utilizar esos terrenos de la misma forma que el resto de las propiedades del país".

En concreto, la modificación busca que los propietarios puedan arrendar e hipotecar sus terrenos "en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos".

Ante ello, el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, expresó que esperan "un cambio importante en las políticas indígenas que se han aplicado. Han sido muy dañinas para la producción regional y tampoco han sido tan beneficiosas para los destinatarios".

"Creemos que en eso es posible innovar y es urgente que se haga. Estamos muy de acuerdo en que esto ocurra", subrayó.

Además de cambiar el régimen de tierras, Kast también anunció modificaciones al sistema de compra con la incorporación de tasaciones a valor de mercado y mayor trazabilidad en los procesos, junto con avanzar en derechos individuales de uso y goce para facilitar el acceso a beneficios como los subsidios habitacionales.

Senador Huenchumilla: Estas leyes se crearon porque "habían muchos abusos"

El artículo 13 de la normativa actualmente establece que las tierras no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre personas o comunidades indígenas de una misma etnia.

La ley constituye, de este modo, una protección legal que fue creada para evitar la pérdida de tierras por parte de los pueblos originarios, en un contexto marcado por décadas de reducción territorial y conflicto de propiedad.

Así lo defiende la oposición, donde el senador DC Francisco Huenchumilla recordó que las limitaciones establecidas por el reglamento no fueron establecidas al azar, sino como una respuesta histórica a la pérdida de tierras que afectaron a la comunidad mapuche.

"¿Por qué no hay arriendos, hipotecas o ventas de la propiedad indígena? Porque desde el año 1883 siempre se tuvo una protección de la ley respecto de las propiedades originarias, ya que había mucho abuso y muchos documentos 'truchos' en virtud de los cuales le iban quitando la tierra a mucha gente", explicó el parlamentario, de origen mapuche.

"(De todos modos), se dictó una ley en la década del 40 que permitió la venta de esta propiedad. ¿Qué pasó? Estuvo vigente como dos o tres años y después tuvieron que derogarla, ya que permitía hacer todas estas cosas que quiere hacer el Presidente, porque los abusos fueron demasiados", afirmó el senador.

"De ahí para adelante se volvió a cerrar la posibilidad de arriendo, hipoteca y ventas (de propiedades indígenas). Por eso la gente defiende tanto la ley de 1993, porque, por primera vez, hubo una normativa que protegiera la propiedad indígena", dijo Huenchumilla, que también presidió la Comisión para la Paz y el Entendimiento levantada durante el Gobierno de Boric.