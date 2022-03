En El Primer Café, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) estimó que la actual ministra del Interior, Izkia Siches, pecó de "ingenuidad" en su ingreso frustrado a la comunidad de Temucuicui hace casi una semana, cuando desconocidos le impidieron el paso con disparos al aire. Según el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, "si una persona de la comitiva o ella misma hubiera sido herida o fallecido producto de la balacera, no sólo se ve afectada la vida en particular de esa persona, sino que también el cargo, y no hay que olvidar que ella es la segunda autoridad política del país".

