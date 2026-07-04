El municipio de Puerto Montt activó un operativo de emergencia tras registrarse una temperatura mínima de 3,5° bajo cero durante la semana, la cifra más baja en lo que va del año.

La estrategia, liderada por el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), contempla el despliegue de 13 cuadrillas encargadas de esparcir seis toneladas de sal en 30 puntos críticos identificados en la comuna, labores preventivas que se mantendrán vigentes hasta el domingo para mitigar los riesgos derivados del congelamiento de rutas.

"El procedimiento que hacemos es tirar sal, cerca de seis toneladas, en diferentes sectores de nuestra ciudad con objeto de prevenir accidentes", explicó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

El foco se ha puesto en arterias de alta complejidad como las avenidas Ferrocarril y Gabriela Mistral en el sector de Alerce, además de la Ruta Chinquihue, Pacheco Altamirano, avenida Santa María, Viaducto Fourcade, Las Quemas, Pérez Rosales, Crucero, Santa Teresa y O’Higgins.

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