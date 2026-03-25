Punta Arenas: Aduanas incautó miles de productos falsos en malls chinos
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Equipos del Servicio de Aduanas llegaron hasta varios malls chinos en Punta Arenas y Puerto Natales, en procedimientos que permitieron incautar miles de productos falsos, principalmente juguetes, perfumes, llaveros, loncheras y hasta pantuflas.
"Entre las marcas que vieron vulnerados sus derechos figuran Disney, Hello Kitty, Marvel, DC Comic´s, LaBuBu, Pokemon y Rubik", detalló el oganismo.
"Estos operativos de fiscalización ayudan en la seguridad ciudadana, al retirar del mercado productos que no cuentan con la trazabilidad de sus componentes, y que colocan en riesgo a nuestros niños", comentó la delegada presidencial regional, Erika Farías.
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