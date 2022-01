09:51 - | #CooperativaContigo Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, por paro en Iquique: Los vuelos hacia la ciudad nortina "han empezado a ser cancelados porque no hay fácil conectividad entre el aeropuerto y la ciudad"

Iquique está cerrado por el abandono del Estado, no por la migración. Que no le confundan. Fue el abandono del Estado y las malas políticas migratorias las que llevaron a estas consecuencias

09:46 - | José Tomás Vicuña, ex director del Servicio Jesuita a Migrantes, por paro en la Región de Tarapacá:

08:52 - | [En vivo] Fiscal de Tarapacá por la presencia militar en la frontera: "Si bien ha contribuido a inhibir el ingreso ilegal, no sé qué tan efectivo ha podido ser" #CooperativaContigo

08:50 - | [En vivo] Fiscal de Tarapacá: "Desgraciadamente no hay una coordinación internacional expedita" #CooperativaContigo

08:48 - | [En vivo] Fiscal de Tarapacá: "Acá se viven fenómenos delictuales que no se dan en otros lugares del país. Eso es un hecho, no debería no entenderse y requiere una atención especial" #CooperativaContigo