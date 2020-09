"Con mucha pena", la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, pidió olvidarse del 18 de septiembre. "No hay nada que celebrar", enfatizó, reforzando el llamado a quedarse en casa y no visitar la zona durante Fiestas Patrias a raíz de las restricciones por la pandemia. Las autoridades locales estarán resguardando que no lleguen personas por pasos no habilitados y rutas menos fiscalizadas.

LEER ARTICULO COMPLETO