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El gran socavón que dejó el sistema frontal en Reñaca

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Las intensas lluvias abrieron un socavón de cerca de 10 metros en calle Los Pinos, en un sector residencial de Reñaca. La emergencia afectó una vía de alta circulación que conecta el sector con la comuna de Concón.

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