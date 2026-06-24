La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) incorporó dos nuevos camiones refueller al Terminal Vinapu, "infraestructura clave para el abastecimiento energético de Rapa Nui y la conectividad aérea del territorio insular".

Se trata de dos vehículos con capacidad de 18 metros cúbicos y que están diseñadas "exclusivamente para la carga directa a las aeronaves e incorporan altos estándares tecnológicos y de seguridad de la industria".

"El primer vehículo entró en operación en enero de este año, mientras que este mes fue sumado el segundo, completando así una renovación que es estratégica para la operación aeroportuaria y la conexión de la isla", detalló el gerente de Logística de la firma estatal, Mauricio Naveas.

Vinapu es la única instalación responsable del abastecimiento directo a las aeronaves y satisface el 100% de las necesidades en el aeropuerto Mataveri.

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