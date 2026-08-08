Con sabor a triunfo: Coquimbo empató en el clásico con La Serena antes del duelo frente a Platense
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Coquimbo Unido consiguió igualar 1-1 en los descuentos para llevarse un empate con sabor a triunfo ante Deportes La Serena en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Con esto, el elenco "pirata" sumó un grato antecedente previo a su duelo ante Platense por octavos de ida en la Copa Libertadores.
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