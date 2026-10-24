El delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Pedro Marileo, conversó con Cooperativa sobre el socavón que motivó la evacuación preventiva de 152 familias en el sector de Villa El Mirador, donde la fisura alcanzó los 400 metros.

La autoridad relató que en total son 300 familias las que habitan la zona, tras ser reubicadas luego del terremoto del 2010. Llegaron en 2012 a ese lugar, sin embargo, sostuvo que "hay varios informes de la municipalidad que dieron cuenta, alrededor de 14, con sus equipos técnicos, DOM y equipos, que efectivamente los terrenos no eran los más óptimos".

"Sernageomin, en años anteriores, también hizo un informe que dice lo mismo. Por tanto, claramente, aquí se construyó en base a un terreno que no era lo más óptimo para las viviendas (…) Son hartos años que ellos han estado sufriendo. Eh el 2024 ya tuvieron una remoción en masa que los complicó", aseveró.

El terreno se divide en tres plataformas: la 1 y la 2 tienen riesgo de derrumbe. Marileo precisó que, del total de 152 familias, solo cuatro de ellas han evacuado hasta este momento, dos con soluciones transitorias y dos con subsidio de arriendo.

Si bien recalcó que la acción es de carácter preventivo y voluntario, enfatizó que el riesgo de deslizamiento se mantiene debido a la cantidad de agua acumulada en el terreno.

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