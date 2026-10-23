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Talcahuano y Huachipato respaldaron la candidatura del Biobío para los Juegos Sudamericanos 2030

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Este viernes autoridades locales, lideradas por el ministro del Deporte Francisco Riveros y el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, recorrieron Talcahuano para evaluar la integración de la ciudad como subsede a la candidatura de la región del Biobío a la organización de los Juegos Sudamericanos 2030.

Las visitas fueron celebradas tanto por la Municipalidad como por el club de fútbol Huachipato, cuyo estadio fue parte de los recintos inspeccionados junto al Estadio El Morro.

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