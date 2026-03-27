"¿Una ciclovía o la reconstrucción?": Alcalde de Penco enrostra a Orrego

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, invitó al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, a que "recorra y vea" la devastación que dejó en su comuna los incendios forestales, luego que éste criticara al Gobierno por paralizar las obras de la ciclovía en el nuevo eje Alameda-Providencia bajo el argumento de la reconstrucción.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Orrego afirmó que el decreto de la construcción "estaba listo" en su diseño y en su identificación presupuestaria, y aseguró que ésta constituye apenas el 0,09% de los recursos del Ministerio de Vivienda.

Tras sus declaraciones, el titular de la cartera, Iván Poduje, planteó que el propio gobernador fuera quien "ponga la plata" para el proyecto, a lo que Orrego, después, contestó: "¿De verdad esto va a poner en jaque la reconstrucción de Concepción y de Valparaíso? No".

En ese contexto, el alcalde de Penco señaló: "Hemos perdido más de 3.250 viviendas. Tenemos (en la localidad de) Lirquén el 90% destruido. Hoy, hay familias que están en carpas y toldos".

"Hago un llamado al gobernador regional metropolitano, señor Orrego. Lo quiero invitar cordialmente a recorrer las calles y que juntos le preguntemos a los vecinos y a la familia que lo perdieron todo: ¿qué es prioridad hoy día como país? ¿Una ciclovía o la reconstrucción de su vivienda y un techo donde pasar el invierno?", indicó Vera.

"Le pido, con todo respeto, que venga a recorrer (Penco) y que sea la gente y sus imágenes, lo que usted observe, cuál es la realidad que hoy día tenemos. Necesitamos recursos para la reconstrucción y después la ciclovía", cerró.