Un estudio nacional realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) reveló una desigualdad en el daño bucal que presentan los escolares de 6 años, evidenciando que los estudiantes de colegios públicos sufren una carga de caries más severa que aquellos que asisten a recintos particulares pagados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la doctora Valeria Ramírez, investigadora de la Universidad de los Andes y coautora del estudio, explicó que este contraste sanitario no responde únicamente a descuidos individuales, sino a determinantes sociales profundos.

"Encontramos, por ejemplo, que entre colegios públicos y privados hay una brecha abismante en relación con este tema. Y no se trata del colegio propiamente tal, sino que es un marcador de cómo los niños nacen, viven y después se desarrollan", señaló la especialista.

De acuerdo con los resultados del informe, la diferencia entre ambos sistemas educacionales se manifiesta tanto en la cantidad de niños afectados como en el número total de piezas dentales dañadas por cada escolar.

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