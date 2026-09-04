Caminando o desplazándose en sillas de ruedas junto a cuidadores, equipos de trabajo, voluntarios y miembros de sus comunidades, personas mayores residentes de hogares de Fundación Las Rosas protagonizaron en ocho comunas del país una nueva versión de la "Marcha con Alma", iniciativa que busca promover su participación y reconocer su aporte y sus derechos.

La jornada se desarrolló simultáneamente en Buin, Ñuñoa, La Florida, Quillota, Casablanca, Talca, Linares y Talcahuano.

"Estamos muy contentos con la alta participación que logramos en esta versión de la Marcha con Alma. Esta actividad es una manera concreta de decir que la vejez tiene voz, presencia y mucho que aportar”, comentó Karen Carrasco, directora del Hogar Cardenal José María Caro, de La Florida, y promotora de la iniciativa.

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