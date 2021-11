22:12 - | Según el relato de Delgado y el contraalmirante Parga, personal de Carabineros y la Armada sufrió dos emboscadas en la ruta P-72, una cerca de las 14:00 y otra a las 18:00: inicialmente el personal repelió la primera con medios disuasivos y munición no letal, pero el segundo ataque fue tan "constante" que finalmente las fuerzas utilizaron sus armas de servicio

22:00 - | Posterior a los hechos, la Armada recibió la información de que dos sujetos llegaron heridos al Cesfam de Tirúa, sin embargo, "no podemos confirmar que tengan relación con el incidente", puntualizó Jorge Parga, el jefe militar del Biobío

21:53 - | Jefe militar del Biobío: Sujetos ocultos en el bosque emboscaron a personal policial y de la Armada, que repelen con munición no letal, pero ante el constante fuego de los encapuchados, el personal de la Armada debió usar su arma de servicio #CooperativaRegiones

21:53 - | Delgado: El estado de emergencia no es contra una comunidad o pueblo determinado, es contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo #CooperativaRegiones

21:50 - | Delgado: "En la ruta P-72 no han sido atacados sólo policías y Fuerzas Armadas, también han sido atacados civiles" #CooperativaRegiones

21:14 - | Gobernador Rodrigo Díaz por muerte de comuneros: "Además de lamentar profundamente cualquier daño a una persona, era bastante esperable que esto terminara ocurriendo. El estado de excepción era la crónica de una muerte anunciada, no porque no pudiera haber un estado de excepción, sino porque había un abordaje parcial de la problemática que nos afecta, que no sólo es de orden público, sino también económica, política y social"