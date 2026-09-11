Ignacio Walker lamentó dichos de embajador chileno sobre Malvinas: "No es toma y daca"

El excanciller Ignacio Walker lamentó en El Primer Café las declaraciones del embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte (UDI), respecto a la reivindicación sobre las islas Malvinas o Falkland.

"Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio, entendamos que es un tema sagrado. Para Argentina también es importante empatizar con la sensibilidad chilena. También esperamos el mismo respeto en los temas que para nosotros son de esencia, como el tema del Estrecho de Magallanes", dijo el exsenador en una intervención en el Rotary Club de Buenos Aires que fue ampliamente reproducida por la prensa local.

"Así no se hace la política exterior"

"Yo tengo mucho respeto por Gonzalo Uriarte, creo que es un gran político, una persona de una gran trayectoria, pero así no se plantean las cosas", reaccionó Walker en Cooperativa.

La vía para mejorar la relación bilateral en medio de las tensiones recientes "no se trata de que Chile 'haga propia' la causa de Argentina sobre las Malvinas. Lo que hemos hecho como país, consistentemente desde el año 92, es acompañar a Argentina en su aspiración o reclamación respecto de las Malvinas, con el trasfondo de la descolonización en el sistema de Naciones Unidas, respetando el principio de solución pacífica de las controversias", explicó el exministro.

"Todo eso está muy bien, pero éste es un tema entre Argentina y Reino Unido", enfatizó: "¡Por favor! Si lo que quieren algunas de estas declaraciones (desde el otro lado de la Cordillera) -incluida la famosa cadena nacional del presidente Milei- es indisponer a Chile con el Reino Unido... ¡Cuidado! Así no se hace la política exterior, y tampoco es toma y daca", remarcó.

"O sea, ¿ahora (tras lo dicho por el embajador nacional) el Estrecho de Magallanes es la moneda de cambio con Malvinas? ¿Es que estoy yo en otro país, conozco yo otra historia de la política exterior?", se cuestionó el extimonel DC, hoy independiente.

Walker remarcó la importancia de "no descuidar el interés nacional", y consideró que, en efecto, "hay una falta de cuidado con el lenguaje que se está utilizando en la política exterior" bajo el Gobierno de José Antonio Kast.

Lo ejemplificó con "esta misma idea (planteada por ministros chilenos) de que' parece que está en el escritorio del presidente Milei la firma del decreto (a derogar)'... Eso no se dice; si se piensa, no se dice, porque es contraproducente. Si yo fuera asesor del presidente Milei, le digo: 'Presidente, usted no se va a dejar presionar por estas voces de Chile que dicen que usted tiene el decreto a punto de firmarlo'... Así no se hace la política exterior. Lo quiero decir con mucho respeto, con mucha tranquilidad: ésas no son nuestras coordenadas", sentenció el abogado.