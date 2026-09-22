El director de las campañas de protección de hábitats de Oceana, Felipe Paredes, defendió en Cooperativa los méritos de Valparaíso para convertirse en la sede de la secretaría del Tratado de Alta Mar, decisión que se adoptará en enero de 2027.

El representante de la organización ambiental destacó que Chile posee una extensa trayectoria en materia de conservación oceánica y legislación internacional, además de avances concretos en la protección de sus aguas.

"Chile tiene una historia larga de pionero, líder de la legislación internacional. La misma Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), Chile fue uno de los primeros impulsores; los tratados de pesca también", señaló Paredes.

A su juicio, el país también cuenta con argumentos relacionados con la conservación dentro de su propia jurisdicción, pues cerca del 43% del mar chileno se encuentra bajo alguna categoría de protección.

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