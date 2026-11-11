Diputado de Evópoli calificó de "premio de consuelo" el nombramiento de Steinert en Paraguay

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) cuestionó este miércoles en El Primer Café de Cooperativa la decisión del Presidente José Antonio Kast de nombrar a Trinidad Steinert como agregada de seguridad en Paraguay.

"Si bien es una decisión del presidente de la República, creo que yo no la hubiese nombrado", afirmó el parlamentario al cierre del programa.

Guzmán vinculó su crítica con el desempeño de Steinert como ministra de Seguridad Pública. A su juicio, "no cumplió las expectativas" en esa cartera y su nueva designación "se transforma en un premio de consuelo que no se ve bien".

Steinert dejó el gabinete el 19 de mayo, tras 69 días en el cargo. Según informó la Cancillería, su misión en Paraguay será coordinar con las autoridades de la región los esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado.