La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) marcó un hito para la salud infantil al inaugurar la ampliación de su centro de rehabilitación ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz (Región del Biobío).

En un nuevo capítulo del podcast "Cortar por Lozano" en Cooperativa, abordamos la alianza estratégica entre la entidad y la empresa Arauco América que permitió que el recinto supere los mil metros cuadrados de superficie, garantizando una atención más integral y humana para los pacientes.

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