Gobierno amplió campaña de vacunación contra la influenza a toda la población
Jessica Pradenas, directora del Servicio de Salud Metropolitano, explicó que este nuevo proceso permite que cualquier persona pueda acudir a inocularse de manera gratuita.
"Insistimos en este llamado porque la circulación viral va a estar por un tiempo prolongado", enfatizó en Cooperativa.
"Tenemos nuevamente una alta circulación de virus Influenza A y B, que no es habitual tener en esta época del año", advirtió la doctora.