Gobierno amplió campaña de vacunación contra la influenza a toda la población

La doctora Jessica Pradenas, directora del Servicio De Salud Metropolitano Central, informó este viernes en Cooperativa que el Minsal inició una nueva campaña de vacunación contra la influenza que amplía su cobertura a toda la población.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la autoridad sanitaria explicó que este nuevo proceso -a diferencia del que inició en marzo, que estuvo enfocado en los grupos de riesgo- permite que cualquier persona, sin importar su edad o condición de salud, pueda acceder a la inoculación de manera gratuita en la red pública.

"Esta ampliación de vacunación, si bien está dirigida a toda la población, también está dirigida a aquellas personas de estos grupos de riesgo que aún no se han vacunado para que acudan rápidamente, porque recordemos que la inmunidad se produce dos semanas después de haberse vacunado", detalló.

Pradenas advirtió que en esta semana "tenemos nuevamente una alta circulación de virus influenza A y B, que no es habitual tener en esta época del año. Es súper importante que estos grupos acudan a los centros de salud, a centros privados o a los puntos de vacunación extramural que organizan los municipios, la Seremi y los servicios de salud".

"No es necesario ser un usuario inscrito en algún Cesfam para poder vacunarse. Por lo tanto, insistimos en este llamado a que las personas se vacunen porque igual la circulación viral va a estar por un tiempo prolongado", concluyó.