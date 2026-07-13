ISP alerta por "miel afrodisiaca": tiene fármacos para hipertensión pulmonar

La autoridad sanitaria alertó que productos vendidos como "afrodisiacos" en locales dedicados al rubro de accesorios sexuales contienen medicamentos, que pueden comprarse solo en farmacias y bajo prescripción médica.

"El hallazgo se realizó en un operativo en un local de categoría sex shop, donde está prohibido vender medicamentos, (sólo deben ser dispensado en farmacias) y bajo prescripción médica", detalló el Instituto de Salud Pública (ISP).

Luego, el análisis de laboratorio a 17 productos decomisados mostró la presencia de los principios activos Sildenafilo, Tadafilo e incluso Paracetamol en uno de ellos; todos cuya comercialización sin registro sanitario vigente constituye una infracción a la legislación sanitaria.

De acuerdo al ISP, la denominada "Royal Honey" se vende como "suplemento nutricional o alimento funcional" hecho a base de miel y presentado en sachets individuales, con la promesa de ser un potenciador natural de la energía y el desempeño sexual masculino.

"Tanto el Sildenafilo, como el Taladafilo, son productos farmacéuticos cuya propiedad terapéutica es relajar los vasos sanguíneos para tratar la disfunción eréctil y también la hipertensión arterial pulmonar. Por lo tanto, consumir este tipo de productos sin registro sanitario presenta un riesgo para la salud pública, sobre todo si una persona padece de una enfermedad crónica", explicó Sergio Muñoz, jefe del subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP.

El instituto sanitario enfatizó que "su uso inadvertido puede producir reacciones adversas graves, incluidas interacciones farmacológicas potencialmente letales, sobre todo en personas hipertensas, con problemas cardiacos, insuficiencia pulmonar, entre otros. Los que pueden presentar las siguientes reacciones adversas: como las cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca".