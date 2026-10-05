Corpóreos se tomaron Las Condes en evento por la inclusión
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Personas con discapacidad liderando equipos, corpóreos de distintas empresas y organizaciones, y familias compartiendo en torno al deporte y la entretención marcaron la primera edición de los "CorpoGames", realizada el pasado en plena avenida Isidora Goyenechea, en Las Condes.
Entre los corpóreos presentes se contó al anfitrión, Ramón, de Fundación Miradas Compartidas; Lunita, de Novandino Litio; LasCondín, de la Municipalidad de Las Condes; Integrín, de Bupa; Venturito, de Imegaventus; Chancaquín, de Deliciosa; y Osito, de Ambrosoli.
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