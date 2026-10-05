Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago10.8°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Corpóreos se tomaron Las Condes en evento por la inclusión

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Personas con discapacidad liderando equipos, corpóreos de distintas empresas y organizaciones, y familias compartiendo en torno al deporte y la entretención marcaron la primera edición de los "CorpoGames", realizada el pasado en plena avenida Isidora Goyenechea, en Las Condes.

Entre los corpóreos presentes se contó al anfitrión, Ramón, de Fundación Miradas Compartidas; Lunita, de Novandino Litio; LasCondín, de la Municipalidad de Las Condes; Integrín, de Bupa; Venturito, de Imegaventus; Chancaquín, de Deliciosa; y Osito, de Ambrosoli.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados