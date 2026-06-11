Fundación lanzó edición 2026 de galardón que premia la inclusión

La Fundación Miradas Compartidas lanzó oficialmente la versión 2026 del premio "Miradas Compartidas Awards", galardón que busca reconocer a distintas formas de hacer inclusión en Chile, yendo un paso más allá de las normativas vigentes en el país, como la Ley 21.015.

Con la presencia de Paulina Núñez, presidenta del Senado; Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes; y Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile; entre otros, la ONG remarcó que se trata de "una instancia donde celebramos y reconocemos el trabajo silencioso que muchas empresas están realizando hoy en temas de inclusión".

"Este año esperamos que más organizaciones se sumen a esta transformación social y que podamos seguir demostrando que la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral es tarea de todos", destacó Felipe Olavarría, gerente general y fundador de Miradas Compartidas.

Para la edición 2026 de la premiación, la convocatoria está dirigida a empresas con más de 100 trabajadores que demuestren un compromiso genuino y medible con la diversidad; y el proceso de evaluación se dividirá en dos grandes grupos: empresas socias (que ya trabajan junto a la fundación) y empresas nuevas (aquellas organizaciones que se suman por primera vez a medir sus entornos inclusivos).

Ambos grupos podrán postular en 9 categorías técnicas, diseñadas para evaluar el impacto integral de sus políticas internas, hasta el 15 de agosto y a través del sitio miradascompartidasawards.cl.