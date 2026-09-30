La cita que reúne deporte, corpóreos y solidaridad

Una jornada inédita de deporte, integración y compromiso social marcará el debut de los "CorpoGames", campeonato recreativo en el que jóvenes y adultos con discapacidad asumirán la capitanía de equipos integrados por las mascotas corporativas más conocidas del país.

Desarrollada junto a la Fundación Miradas Compartidas, la iniciativa busca impulsar una inclusión activa, al situar a las personas con discapacidad en el centro de la estrategia y la toma de decisiones competitivas.

El pilar central de la actividad se sostiene en un modelo de participación horizontal donde gerentes, ejecutivos y trabajadores se ponen al servicio de sus capitanes. En total, cada una de las delegaciones participantes agrupará a cinco empresas distintas y estará conformada por un capitán con discapacidad, cinco personajes corpóreos y un grupo de entre cinco y 10 integrantes de apoyo, promoviendo el trabajo en equipo y la empatía en todos los niveles organizacionales.

Desde la organización destacaron que "la dinámica busca generar una inclusión real y horizontal, donde ejecutivos, colaboradores y figuras corporativas se ponen al servicio de sus capitanes en un entorno de empatía, trabajo colectivo y diversión compartida".

La cita gratuita y abierta a todo público se llevará a cabo este domingo 4 de octubre, entre las 10:00 y 13:00 horas, a lo largo de la Avenida Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes.