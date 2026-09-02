En el marco del plan preventivo con miras a Fiestas Patrias, la Municipalidad de Temuco, junto a la Seremi de Salud de La Araucanía, ejecutó un operativo de fiscalización en 18 carnicerías del sector Feria Pinto.

La intervención intersectorial permitió el decomiso e inmediata desnaturalización de 357 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano, tras detectarse graves infracciones como pérdida de la cadena de frío, productos vencidos y falta de acreditación de origen.

El procedimiento —encabezado por la Dirección de Seguridad Pública y el Subdepartamento de Inocuidad de Alimentos— buscó anticiparse al incremento en la venta irregular y el abigeato asociados a estas fechas, garantizando la seguridad alimentaria de la población.

"Se decomisaron 350 kilos de carne que no cumplía toda la normativa legal, ya sea porque no tenía la cadena de frío, los productos que estaban envasados habían perdido lo que significa la inocuidad y la presencia de muchos productos de dudosa procedencia", explicó José Bravo, seremi de Salud de La Araucanía.

Además de las sanciones sanitarias, el Departamento de Rentas y Patentes realizó cinco notificaciones y cursó tres infracciones administrativas a locales por funcionar de forma irregular o mantener morosidades.

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