Estudio: Redes sociales superan a la familia como principal espacio de influencia emocional

Un estudio realizado por la Municipalidad de Ñuñoa y la Universidad UNIACC alertó sobre el estado de la salud mental adolescente en establecimientos municipales de la comuna.

La investigación detectó altos niveles de estrés, ansiedad y presión académica, además de una creciente influencia emocional de las redes sociales por sobre otros espacios tradicionales como la familia, el colegio o la comunidad.

La investigación contó con la participación de más de 3.300 estudiantes pertenecientes a 16 establecimientos municipales de Ñuñoa y es considerada uno de los primeros estudios comunales en Chile que aborda la salud mental adolescente a partir de las propias experiencias y relatos de los jóvenes.

Según los resultados, las redes sociales y medios digitales alcanzan una presencia de 3,05 puntos en la vida emocional de los adolescentes, superando a profesores (2,94), profesionales de salud mental (2,58), convivencia escolar (2,57) y organizaciones comunitarias (2,51).

Otro dato preocupante es que tres de cada cuatro jóvenes nunca ha recibido atención en salud mental, pese a reconocer afectaciones vinculadas al estrés, la ansiedad y la presión social.

Diferencias de género y sensación de falta de escucha

El estudio también identificó diferencias importantes entre hombres y mujeres. Las adolescentes reportan niveles significativamente más altos de estrés y ansiedad que los hombres -3,76 versus 3,07-, además de una mayor presión relacionada con estereotipos físicos, expectativas sociales y rendimiento académico.

La investigación reveló además que muchos estudiantes sienten falta de escucha y validación por parte de los adultos, junto con convivir con situaciones de acoso, presión social y temor al fracaso académico.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que "cuando las redes sociales empiezan a tener más influencia emocional que el colegio, los profesores o incluso los espacios comunitarios, lo que tenemos es una señal de alerta que no podemos normalizar. La salud mental dejó de ser un tema secundario, es una urgencia educativa y social".

"Los adolescentes valoran la salud mental como un tema central"

Desde Universidad UNIACC, la decana de la Facultad de Psicología, Lorena Ramírez, sostuvo que el estudio demuestra la importancia que los propios adolescentes le asignan al bienestar emocional.

"Nuestro estudio muestra que los propios adolescentes valoran la salud mental como un tema central en sus vidas y aspiran una buena vida que integren la dimensión personal, familiar, escolar y comunitaria", afirmó.

La académica agregó que estos hallazgos deben incorporarse a la discusión sobre políticas públicas en salud mental y educación, enfatizando la necesidad de construir estrategias basadas en evidencia y en la experiencia directa de los estudiantes.