Colmed advierte que falla digital impide a médicos emitir licencias

Un problema en la principal plataforma de tramitación de licencias médicas ha generado preocupación en el Colegio Médico (Colmed) en las últimas jornadas.

Según informó El Mercurio este jueves, son decenas de facultativos los que se encuentran no autorizados al intentar cursar estos documentos a través del sistema Imed, bajo el argumento técnico de carecer de la aprobación de evaluaciones nacionales estándar.

La controversia radica en que este grupo de profesionales, integrado en gran medida por médicos provenientes del exterior, regularizó sus credenciales mediante la acreditación de su especialización ante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem), entidad que cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud (Minsal).

El marco legal zanjó esta duplicidad de requerimientos en febrero de este año con la entrada en vigor de la Ley 21.806. Dicho cuerpo estatutario establece que quienes cuenten con una especialidad debidamente respaldada quedan liberados de la obligación de rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

La propia jefa de la cartera de Salud, May Chomali, refrendó esta interpretación en un oficio remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados, fechado el 5 de mayo.

Un documento de la jefa de la cartera de Salud, May Chomali, ratificó la vigencia del marco legal que unifica las dos vías de validación. (FOTO: ATON)

En la misiva, la secretaria de Estado precisó que la nueva ordenanza "armonizó ambos regímenes legales y permitió que los médicos especialistas comprendidos en el referido artículo 2 bis puedan emitir licencias médicas sin necesidad de aprobar el Eunacom, en la medida que se encuentren en la hipótesis legal descrita".

Frente a la persistencia de este desajuste informático, las autoridades gremiales han escalado sus reclamos ante la Superintendencia de Seguridad Social, que, por su parte, ya canalizó los antecedentes a la Superintendencia de Salud para corregir de manera perentoria la base de datos de la plataforma en cuestión.

Al respecto, Anamaría Arriagada, presidenta del Colmed, aseveró que "este es un problema que tienen que resolver la Suseso y la superintendencia. Nosotros estamos derivando los casos para que puedan ser resueltos; en la medida que llegan, esos médicos han quedado en regla".